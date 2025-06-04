Государственные банки обязали продавать активы через Прозорро.Продажи: Рада приняла закон
Верховная Рада обязала государственные банки продавать активы исключительно через онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи.
Такое положение содержится в законе о финансовой инклюзии, принятом парламентом 3 июня.
Ранее продажа и передача такого имущества в аренду через электронные аукционы были для государственных банков и банков с государственной долей более 50% добровольными. Помимо Прозорро.Продажи, торги проводились на OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ").
Нововведение сделает процесс реализации активов более прозрачным и конкурентным, объяснили в Прозорро.Продажи.
Это важно, потому что:
→ система государственных онлайн-аукционов гарантирует равные условия доступа к публичным активам для всех желающих;
→ онлайн-аукционы обеспечивают конкуренцию и позволяют получить рыночную цену;
→ полная открытость информации позволяет общественности контролировать процесс распоряжения государственным имуществом.
В результате на онлайн-аукционах появится больше лотов – объектов, которые раньше могли продаваться непрозрачно или в ограниченном кругу.
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