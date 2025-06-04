Государственные банки обязали продавать активы через Прозорро.Продажи: Рада приняла закон

Такое положение содержится в законе о финансовой инклюзии

Фото: Прозорро.Продажи

Верховная Рада обязала государственные банки продавать активы исключительно через онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи.

Такое положение содержится в законе о финансовой инклюзии, принятом парламентом 3 июня.

Ранее продажа и передача такого имущества в аренду через электронные аукционы были для государственных банков и банков с государственной долей более 50% добровольными. Помимо Прозорро.Продажи, торги проводились на OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ").

Справка К государственным банкам Украины, где государство владеет более чем 50% акций, относятся Ощадбанк, Укрэксимбанк, К государственным банкам Украины, где государство владеет более чем 50% акций, относятся ПриватБанк Укргазбанк , Сенс Банк (национализирован в 2023 году), Первый инвестиционный банк (национализирован в январе 2024 года) и Мотор-Банк (переведен в государственную собственность осенью 2024 года).

Нововведение сделает процесс реализации активов более прозрачным и конкурентным, объяснили в Прозорро.Продажи.

Это важно, потому что:

→ система государственных онлайн-аукционов гарантирует равные условия доступа к публичным активам для всех желающих;

→ онлайн-аукционы обеспечивают конкуренцию и позволяют получить рыночную цену;

→ полная открытость информации позволяет общественности контролировать процесс распоряжения государственным имуществом.

В результате на онлайн-аукционах появится больше лотов – объектов, которые раньше могли продаваться непрозрачно или в ограниченном кругу.