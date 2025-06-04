Державні банки зобов’язали продавати активи через Прозорро.Продажі: Рада ухвалила закон
Верховна Рада зобов'язала державні банки продавати активи виключно через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі.
Таке положення міститься в законі про фінансову інклюзію, ухваленому парламентом 3 червня.
Раніше продаж і передавання такого майна в оренду через електронні аукціони для державних банків і банків з державною часткою понад 50% були добровільними. Крім Прозорро.Продажі, торги проводилися на OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ").
Нововведення зробить процес реалізації активів більш прозорим і конкурентним, пояснили в Прозорро.Продажі.
Це важливо, тому що:
→ система державних онлайн-аукціонів гарантує рівні умови доступу до публічних активів для всіх охочих;
→ онлайн-аукціони забезпечують конкуренцію та дозволяють отримати ринкову ціну;
→ повна відкритість інформації дає змогу громадськості контролювати процес розпорядження державним майном.
У результаті на онлайн-аукціонах з’явиться більше лотів – об'єктів, які раніше могли продаватися непрозоро або в обмеженому колі.
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