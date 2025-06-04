Державні банки зобов’язали продавати активи через Прозорро.Продажі: Рада ухвалила закон

Таке положення міститься в законі про фінансову інклюзію

Фото: Прозорро.Продажі

Верховна Рада зобов'язала державні банки продавати активи виключно через онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі.

Таке положення міститься в законі про фінансову інклюзію, ухваленому парламентом 3 червня.

Раніше продаж і передавання такого майна в оренду через електронні аукціони для державних банків і банків з державною часткою понад 50% були добровільними. Крім Прозорро.Продажі, торги проводилися на OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ").

Довідка До державних банків України, де держава володіє понад 50% акцій, належать Ощадбанк, Укрексімбанк, До державних банків України, де держава володіє понад 50% акцій, належать ПриватБанк Укргазбанк , Сенс Банк (націоналізований у 2023 році), Перший інвестиційний банк (націоналізований у січні 2024 року) та Мотор-Банк (переведений у державну власність восени 2024 року).

Нововведення зробить процес реалізації активів більш прозорим і конкурентним, пояснили в Прозорро.Продажі.

Це важливо, тому що:

→ система державних онлайн-аукціонів гарантує рівні умови доступу до публічних активів для всіх охочих;

→ онлайн-аукціони забезпечують конкуренцію та дозволяють отримати ринкову ціну;

→ повна відкритість інформації дає змогу громадськості контролювати процес розпорядження державним майном.

У результаті на онлайн-аукціонах з’явиться більше лотів – об'єктів, які раніше могли продаватися непрозоро або в обмеженому колі.