Государство не смогло забрать у ПриватБанка участок земли в Буковеле

Земельный участок выбыл из собственности государства более 20 лет назад

Фото: Буковель/Facebook

Апелляционный суд Ивано-Франковской области не удовлетворил иск прокуратуры области и оставил в собственности ПриватБанка участок в 0,1930 га на территории курортного комплекса Буковель. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прокуратура от имени Госагентства лесных ресурсов Украины требовала признать недействительным государственный акт на право частной собственности на земельный участок и вернуть землю государству.

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Апелляционный суд оказал признать недействительным акт на право частной собственности на земельный участок и также закрыл производство по возвращению участка в госсобственность. Согласно решению суда, подобные судебные споры должен разрешать хозяйственный суд.

"Сегодня мы отстояли нашу позицию и суд закрыл производство в части искового требования к банку, учитывая, что хозяйственный спор между государственным ПриватБанком и Государственным агентством лесных ресурсов Украины – неподведомственен Яремчанскому городскому суду. Только хозяйственный суд должен рассматривать этот спор", — прокомментировал адвокат ПриватБанка Олег Самсонович.

В Яремчанском городском суде на рассмотрении находятся еще два дела о праве собственности ПриватБанка на земельные участки в Буковеле по иску прокуратуры Ивано-Франковской области.

Участки выбыли из собственности государства более 20 лет назад.

ПриватБанк получил право собственности на соответствующие земельные участки еще до национализации при руководстве бывших владельцев.

Первые иски прокуратуры были предъявлены в 2015 году к физическим лицам, которые, по мнению прокуратуры, получили земельные участки по поддельным решениям сельсовета.

Спустя несколько лет после инициирования этих исков ПриватБанк был привлечен к участию в этих делах как ответчик.

Справка В декабре 2016 года после национализации ПриватБанка часть курорта Буковель перешла в собственность государства. В список арестованного имущества попали и 15 земельных участков в с. Поляница Ивано-Франковской области, где есть популярный курорт Буковель. 2/3 комплекса контролируют ПриватБанк и НБУ как кредитор. Остальное принадлежит основателю курорта – компании Скорзонера, официальными бенефициарами которой Коломойский и Боголюбов. Скорзонера являлась поручителем ПриватБанка по кредитам рефинанса. В качестве обеспечения выступили, в частности, шесть ипотечных договоров с земучастками в Буковеле. Земля Скорзонеры была арестована, и в сентябре 2017 года Печерский райсуд также арестовал 15 участков в Буковеле, но решил скрыть их кадастровые номера. В декабре 2016 года после национализации ПриватБанка часть курорта Буковель перешла в собственность государства. В список арестованного имущества попали и 15 земельных участков в с. Поляница Ивано-Франковской области, где есть популярный курорт Буковель. 2/3 комплекса контролируют ПриватБанк и НБУ как кредитор. Остальное принадлежит основателю курорта – компании Скорзонера, официальными бенефициарами которой Коломойский и Боголюбов. Скорзонера являлась поручителем ПриватБанка по кредитам рефинанса. В качестве обеспечения выступили, в частности, шесть ипотечных договоров с земучастками в Буковеле. Земля Скорзонеры была арестована, и в сентябре 2017 года Печерский райсуд также арестовал 15 участков в Буковеле, но решил скрыть их кадастровые номера.

В сентябре 2023 года в ПриватБанке заявили, что могут потерять землю в Буковеле.

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