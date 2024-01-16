Держава не змогла забрати у ПриватБанку ділянку землі у Буковелі
Апеляційний суд Івано-Франківської області не задовольнив позов прокуратури області та залишив у власності ПриватБанку ділянку у 0,1930 га на території курортного комплексу Буковель. Про це повідомляє пресслужба банку.
Прокуратура від імені Держагентства лісових ресурсів України вимагала визнати недійсним державний акт на право приватної власності на земельну ділянку та повернути землю державі.
Апеляційний суд відмовився визнавати недійсним акт на право приватної власності на земельну ділянку і також закрив провадження щодо повернення ділянки у держвласність. Відповідно до рішення суду, такі судові спори має вирішувати господарський суд.
"Сьогодні ми відстояли нашу позицію і суд закрив провадження в частині позовної вимоги до банку з огляду на те, що господарський спір між державним ПриватБанком та Державним агентством лісових ресурсів України – непідвідомчий Яремчанському міському суду. Тільки господарський суд має розглядати цей спір", – прокоментував адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.
У Яремчанському міському суді на розгляді перебувають ще дві справи щодо права власності ПриватБанку на земельні ділянки у Буковелі за позовом прокуратури Івано-Франківської області.
Ділянки вибули з власності держави понад 20 років тому.
ПриватБанк отримав право власності на відповідні земельні ділянки ще до націоналізації за керівництва колишніх власників.
Перші позови прокуратури було пред'явлено у 2015 році до фізичних осіб, які, на думку прокуратури, отримали земельні ділянки за підробленими рішеннями сільради.
Через кілька років після ініціювання цих позовів ПриватБанк було залучений до участі у цих справах як відповідач.
- У вересні 2023 року у ПриватБанку заявили, що можуть втратити землю у Буковелі.