Держава не змогла забрати у ПриватБанку ділянку землі у Буковелі

Земельна ділянка вибула з власності держави понад 20 років тому

Фото: Буковель/Facebook

Апеляційний суд Івано-Франківської області не задовольнив позов прокуратури області та залишив у власності ПриватБанку ділянку у 0,1930 га на території курортного комплексу Буковель. Про це повідомляє пресслужба банку.

Прокуратура від імені Держагентства лісових ресурсів України вимагала визнати недійсним державний акт на право приватної власності на земельну ділянку та повернути землю державі.

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Апеляційний суд відмовився визнавати недійсним акт на право приватної власності на земельну ділянку і також закрив провадження щодо повернення ділянки у держвласність. Відповідно до рішення суду, такі судові спори має вирішувати господарський суд.

"Сьогодні ми відстояли нашу позицію і суд закрив провадження в частині позовної вимоги до банку з огляду на те, що господарський спір між державним ПриватБанком та Державним агентством лісових ресурсів України – непідвідомчий Яремчанському міському суду. Тільки господарський суд має розглядати цей спір", – прокоментував адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.

У Яремчанському міському суді на розгляді перебувають ще дві справи щодо права власності ПриватБанку на земельні ділянки у Буковелі за позовом прокуратури Івано-Франківської області.

Ділянки вибули з власності держави понад 20 років тому.

ПриватБанк отримав право власності на відповідні земельні ділянки ще до націоналізації за керівництва колишніх власників.

Перші позови прокуратури було пред'явлено у 2015 році до фізичних осіб, які, на думку прокуратури, отримали земельні ділянки за підробленими рішеннями сільради.

Через кілька років після ініціювання цих позовів ПриватБанк було залучений до участі у цих справах як відповідач.

Довідка У грудні 2016 року після націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави. До списку заарештованого майна потрапили й 15 земельних ділянок у с. Поляниця Івано-Франківської області, де є популярний курорт Буковель. 2/3 комплексу контролюють ПриватБанк та НБУ як кредитор. Решта належить засновнику курорту – компанії Скорзонера, офіційними бенефіціарами якої Коломойський та Боголюбов. Скорзонера була поручителем ПриватБанку за кредитами рефінансу. Як забезпечення виступили, зокрема, шість іпотечних договорів із земділянками у Буковелі. Землю Скорзонери було заарештовано, і у вересні 2017 року Печерський райсуд також заарештував 15 ділянок у Буковелі, але вирішив приховати їхні кадастрові номери. У грудні 2016 року після націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави. До списку заарештованого майна потрапили й 15 земельних ділянок у с. Поляниця Івано-Франківської області, де є популярний курорт Буковель. 2/3 комплексу контролюють ПриватБанк та НБУ як кредитор. Решта належить засновнику курорту – компанії Скорзонера, офіційними бенефіціарами якої Коломойський та Боголюбов. Скорзонера була поручителем ПриватБанку за кредитами рефінансу. Як забезпечення виступили, зокрема, шість іпотечних договорів із земділянками у Буковелі. Землю Скорзонери було заарештовано, і у вересні 2017 року Печерський райсуд також заарештував 15 ділянок у Буковелі, але вирішив приховати їхні кадастрові номери.

У вересні 2023 року у ПриватБанку заявили, що можуть втратити землю у Буковелі.

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