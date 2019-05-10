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10.05.2019, 12:38

ГПУ возобновила дело о выводе из Дельта Банка $51 млн

ГПУ возобновила дело о выводе из Дельта Банка $51 млн

Бывший топ-менеджеров Дельта Банка подозревается в выводе почти $50,6 млн

Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного дела против одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,6 млн.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с австрийским Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.

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По этому договору Дельта Банк дал в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).

Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было разрешено списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем австрийский банк сообщил Дельта Банку о списании средств с этого депозитного счета за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму - $50,6 млн.

"При этом никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжение по этим вопросам в Дельта Банке нет и в его системах учета не указано", - указали в Фонде.

Подозреваемому менеджеру, который непосредственно подписывал договор с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

В Фонде напомнили, что в декабре 2018 года представитель ГПУ безосновательно закрыл уголовное дело против подозреваемого топ-менеджера Дельта Банка, "несмотря на все полученные доказательства и установленные факты".

"Фонд гарантирования совместно с Дельта Банком подал жалобы в ГПУ и к следственному судье Печерского районного суда Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается", - сообщили в ФГВФЛ.

Также Фондом гарантирования и Дельта Банком планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта вывода около $50,63 млн. В марте 2019 года Фонд гарантирования продлил ликвидацию Дельта Банка до октября 2020 года.

На начало 2015 года крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

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Теги: дельта-банк, фонд гарантирования вкладов
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