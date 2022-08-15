Гривня укрепилась на межбанке. Итоги торгов

В понедельник, 15 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,4279/37,8022, к закрытию они снизились до 37,2670/37,66397.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДиллинг"

Читайте также Власти обещают ипотеку под 3%. Когда она заработает и кто сможет взять

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.