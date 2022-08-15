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Гривня укрепилась на межбанке. Итоги торгов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 18:04
Гривня укрепилась на межбанке. Итоги торгов - Фото
Фото: unsplash.com

В понедельник, 15 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,4279/37,8022, к закрытию они снизились до 37,2670/37,66397.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДиллинг"

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