Гривня дешевеет. Официальный курс валют
30.03.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 марта курс гривни по отношению к евро снизился на 9 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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