Гривня еще подешевела. Курс валют НБУ
13.04.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 апреля курс гривни по отношению к евро упал на 6 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на прежнем уровне.
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