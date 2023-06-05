Гривня еще подешевела. Курс валют НБУ
05.06.2023, 10:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 июня курс гривни по отношению к евро снизился на 19 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
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