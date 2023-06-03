Нацбанку приходится увеличивать продажу валюты третью неделю подряд

Чистая продажа долларов Национальным банком увеличилась за последнюю неделю (29 мая – 2 июня) до $457,02 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На прошлой неделе Нацбанк купил всего $11,93 млн, а продал – $468,95 млн.

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Всего с начала этого года Нацбанк приобрел на рынке $131 млн, в то время как продал $10,75 миллиарда.

Национальный банк в мае увеличил продажи валюты на рынке до $1,99 млрд по сравнению с $1,37 млрд в апреле и $1,67 млрд в марте.