Нацбанку доводиться збільшувати продаж валюти третій тиждень поспіль

Чистий продаж доларів Національним банком збільшився за останній тиждень (29 травня – 2 червня) до $457,02 млн. Про це свідчать дані регулятора.

Минулого тижня Нацбанк купив всього $11,93 млн, а продав – $468,95 млн.

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Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $131 млн, тоді як продав $10,75 мільярда.

Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, проти $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні.