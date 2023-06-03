Нацбанку доводиться збільшувати продаж валюти третій тиждень поспіль
03.06.2023, 16:43
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)
Чистий продаж доларів Національним банком збільшився за останній тиждень (29 травня – 2 червня) до $457,02 млн. Про це свідчать дані регулятора.
Минулого тижня Нацбанк купив всього $11,93 млн, а продав – $468,95 млн.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $131 млн, тоді як продав $10,75 мільярда.
Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, проти $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні.
- НБУ покриває майже 40% пропозиції валюти. До великої війни було 4%.
Останні новини
Коментарі