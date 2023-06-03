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Нацбанку доводиться збільшувати продаж валюти третій тиждень поспіль

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 16:43
Нацбанку доводиться збільшувати продаж валюти третій тиждень поспіль - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Чистий продаж доларів Національним банком збільшився за останній тиждень (29 травня – 2 червня) до $457,02 млн. Про це свідчать дані регулятора. 

Минулого тижня Нацбанк купив всього $11,93 млн, а продав – $468,95 млн.

Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $131 млн, тоді як продав $10,75 мільярда.

Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, проти $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні. 

Наталія Софієнко
Нацбанквалютний ринок
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