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НБУ покрывает почти 40% предложения валюты. До большой войны было 4%

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 14:56
НБУ покрывает почти 40% предложения валюты. До большой войны было 4% - Фото
Алексей Лупин (фото НБУ)

Директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин заявил, что во время войны Национальный банк покрывает около 40% предложения валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

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Роль Нацбанка в балансировке валютного рынка с начала военного положения существенно возросла. В 2021-2022 годах НБУ покрывал 4% предложения валюты, теперь – 37%, рассказал Лупин во время открытой лекции об особенностях валютной политики в период военного положения студентам Государственного торгово-экономического университета.

Устойчивый дефицит наличной валюты сохраняется из-за более существенного сокращения экспорта по сравнению с импортом.

За время войны предприятия агропромышленного и горно-металлургического комплексов значительно снизили продажу валюты. Зато ее поступление возросло за счет топливно-энергетического комплекса, ИТ и международных гуманитарных учреждений, отметил банкир.

Значительно увеличили покупку валюты предприятия оборонного сектора, а доля потребительского сектора сократилась из-за уменьшения спроса населения.

В то же время из-за значительного количества украинских беженцев за границей существенно вырос чистый спрос на валюту по собственным операциям банков.

Віра Касіян
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