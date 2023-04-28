НБУ перечислил в бюджет рекордную прибыль в своей истории
28.04.2023, 11:40
Фото: НБУ
Национальный банк Украины перевел в государственный бюджет 71,87 млрд грн из своей прибыли за прошлый год, сообщила пресс-служба регулятора.
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Это самая большая в истории Национального банка сумма части прибыли до распределения, направленная в госбюджет, отметил глава НБУ Андрей Пышный.
По итогам прошлого года прибыль Национального банка составила 91 млрд грн. По закону эта сумма частично направляется в госбюджет, а частично – в общие резервы НБУ.
- 24 апреля НБУ заявил, что отдаст в бюджет рекордную прибыль – 79%, или 71,87 млрд грн своей прибыли за 2022 год.
- В 2022 году НБУ перечислил в бюджет 18,8 млрд грн своей прибыли, в 2021 году – 24,4 млрд грн.
- В 2022 году Национальный банк также напечатал для бюджета 400 млрд грн, но с начала 2023 года эмиссионное финансирование прекратилось из-за создаваемых им угроз.
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