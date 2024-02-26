Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 коп. и составил 38,3527 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 17 коп. до 41,5628 грн/евро.

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