Гривня набирает в цене. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 коп. и составил 38,3527 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 17 коп. до 41,5628 грн/евро.
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