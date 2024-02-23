FATF знову не включила Росію в чорний список. Марченко розчарований
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку, попри посилення зв'язків країни-агресора з Іраном та Північною Кореєю. На засіданні 23 лютого FATF залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації без запровадження подальших обмежувальних заходів.
"Ми очікували рішучіших дій від FATF на тлі зростання кількості доказів порушень із боку Росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних із Росією, але не вистачає відповідної реакції – внесення Росії до чорного списку", – за підсумками засідання FATF сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Він наголосив, що FATF – організація, на яку покладено відповідальність за безпеку глобальної фінансової системи – повинна відповідати своєму мандату.
"Відсутність жорсткіших обмежувальних заходів небезпечно грає на користь Кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах", – додав міністр.
На засіданні в п'ятницю FATF ухвалила рішення щодо ОАЕ - державу Перської затоки виключили із сірого списку. Це стало результатом зусиль місцевої влади щодо боротьби з незаконними фінансовими потоками.
- 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії, але не додала її до чорного списку країн високого ризику, як просила Україна.
- Кремль кулуарно намагається тиснути на інші країни, зокрема Індію, щоб не допустити наступного кроку – потрапляння до чорного списку FATF.
- З моменту призупинення членства рік тому Росія зміцнила зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, що внесені до чорного списку, та активізувала зловмисну кіберактивність.