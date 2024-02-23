FATF знову не включила Росію в чорний список. Марченко розчарований

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей не внесла РФ до чорного списку, попри посилення її зв'язків з Іраном та КНДР

Фото: Сергій Марченко/Facebook

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) знову не внесла Росію до чорного списку, попри посилення зв'язків країни-агресора з Іраном та Північною Кореєю. На засіданні 23 лютого FATF залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації без запровадження подальших обмежувальних заходів.

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У FATF заявили , що її "члени із занепокоєнням вказують на потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включно зі зростанням фінансового зв'язку Росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризиками фінансування поширення зброї масового знищення, а також шкідливою кібердіяльністю та атаками програм-вимагачів".

"Ми очікували рішучіших дій від FATF на тлі зростання кількості доказів порушень із боку Росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних із Росією, але не вистачає відповідної реакції – внесення Росії до чорного списку", – за підсумками засідання FATF сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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