FATF відмовилась занести Росію до чорного списку

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) на зустрічі 21-23 червня відмовилась занести Росію до чорного списку. Рішення призупинити її членство в організації залишається чинним. Про це свідчить повідомлення на сайті FATF.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

FATF визнала, що агресивна війна Росії проти України суперечить принципам групи та висловила глибокі співчуття народу України у зв'язку з війною.

Читайте також Брудні гроші Москви. Що означає бан Росії у FATF

"FATF повторює, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти Російської Федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи", – йдеться в комюніке засідання групи.

Попри призупинення членства, Росію знову не додали ні до чорного списку, ні хоча б до сірого. Тобто, попри гучні заяви та засудження війни, РФ залишається у білому списку FATF, хоч і з сумнівною репутацією.

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний просили FATF додати Росію до чорного списку. Зараз там тільки три країни: Іран, КНДР та М’янма.

Україна вважає, що виключення Росії з FATF та занесення її до чорного списку не тільки дасть змогу захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює ця країна, а й суттєво посилить санкційний режим. Зокрема, цей крок ускладнить спроби Росії закуповувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) – міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі. Пленарні засідання FATF, під час яких ухвалюються рішення, проводяться тричі на рік. У чорному списку FATF знаходяться три держави: Північна Корея, Іран та М'янма. Перебування країни в чорному списку напряму впливає на її банківську систему і міжнародну торгівлю. Будь-які платежі, відправлені на рахунки банків країни, яка знаходиться в цьому списку, потрапляють під підозру, і їхнє виконання може бути зупинене.