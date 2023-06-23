FATF отказалась внести Россию в черный список

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) на встрече 21-23 июня отказалась занести Россию в черный список. Решение приостановить ее членство в организации остается в силе. Об этом говорит сообщение на сайте FATF.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

FATF признала, что агрессивная война России против Украины противоречит принципам группы и выразила глубокие соболезнования народу Украины в связи с войной.

Читайте также Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF

"FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными в отношении текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы", – говорится в коммюнике заседания группы.

Несмотря на приостановку членства, Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый. То есть, несмотря на громкие заявления и осуждения войны, РФ остается в белом списке FATF, хотя и с сомнительной репутацией.

Министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный просили FATF добавить Россию в черный список. Сейчас там только три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

Украина считает, что исключение России из FATF и внесение ее в черный список не только позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, создаваемых этой страной, но и существенно усилит санкционный режим. В частности, этот шаг усложнит попытки России закупать высокотехнологичные компоненты по производству оружия с привлечением посредников для российских компаний.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) – межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарные заседания FATF, во время которых принимаются решения, проводятся трижды в год. В черном списке FATF находятся три государства: Северная Корея, Иран и Мьянма. Нахождение страны в черном списке напрямую влияет на ее банковскую систему и международную торговлю. Любые платежи, отправленные на счета банков находящейся в этом списке страны, попадают под подозрение, и их выполнение может быть остановлено.