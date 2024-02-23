FATF снова не включила Россию в черный список. Марченко разочарован

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег не внесла РФ в черный список, несмотря на усиление ее связей с Ираном и КНДР

Фото: Сергей Марченко/Facebook

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список, несмотря на усиление связей страны-агрессора с Ираном и Северной Кореей. На заседании 23 февраля FATF оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации без введения дальнейших ограничительных мер.

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В FATF заявили , что ее "члены с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая рост финансовой связи России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также вредную кибердеятельность и атаки программ-вымогателей".

"Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны России. Я приветствую расширенные рекомендации FATF по рискам, связанным с Россией, но не хватает ответной реакции – внесения России в черный список", – по итогам заседания FATF сказал министр финансов Сергей Марченко.

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Он подчеркнул, что FATF – организация, на которую возложена ответственность за безопасность глобальной финансовой системы – должна отвечать своему мандату.

"Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу Кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах", – добавил министр.

На заседании в пятницу FATF приняла решение по ОАЭ – государство Персидского залива исключили из серого списка. Это стало результатом усилий местных властей по борьбе с незаконными финансовыми потоками.