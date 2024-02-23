FATF снова не включила Россию в черный список. Марченко разочарован
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список, несмотря на усиление связей страны-агрессора с Ираном и Северной Кореей. На заседании 23 февраля FATF оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации без введения дальнейших ограничительных мер.
"Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны России. Я приветствую расширенные рекомендации FATF по рискам, связанным с Россией, но не хватает ответной реакции – внесения России в черный список", – по итогам заседания FATF сказал министр финансов Сергей Марченко.
Он подчеркнул, что FATF – организация, на которую возложена ответственность за безопасность глобальной финансовой системы – должна отвечать своему мандату.
"Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу Кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах", – добавил министр.
На заседании в пятницу FATF приняла решение по ОАЭ – государство Персидского залива исключили из серого списка. Это стало результатом усилий местных властей по борьбе с незаконными финансовыми потоками.
- 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России, но не добавила ее в черный список стран высокого риска, как просила Украина.
- Кремль кулуарно пытается давить на другие страны, в частности Индию, чтобы не допустить следующего шага – попадания в черный список FATF.
- С момента приостановления членства год назад Россия укрепила связи с Северной Кореей и Ираном, внесенные в черный список, и активизировала злонамеренную киберактивность.