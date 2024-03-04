Гривня ослабла. Курс валют НБУ

Курс доллара вырос на 11 копеек, а курс евро – на 6

Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 марта курс гривни по отношению к доллару снизился на 11 коп. и составил 38,1575 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 6 коп. до 41,2635 грн/евро.

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