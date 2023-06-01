Гривня растет в цене. Курс валют НБУ
01.06.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 1 июня курс гривни по отношению к евро повысился на 23 копейки. Относительно доллара национальная валюта держится на прежнем уровне.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- Нафтогаз договорился о реструктуризации дефолтных еврооблигаций
- 7 миллиардов евро. Норвегия сформировала программу помощи Украине
Читайте также
Последние новости
Комментарии