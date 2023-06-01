Гривня росте в ціні. Курс валют НБУ
01.06.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 червня курс гривні стосовно євро підвищився на 23 копійки. Відносно долара національна валюта тримається на попередньому рівні.
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