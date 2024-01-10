Гривня снова слабеет. Курсы валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 января курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки до 38,2253 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 2 копейки – 41,8185 грн/евро.
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