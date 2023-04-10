Гривня стабильна. Курс валют НБУ
10.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 апреля курс гривни по отношению к евро не изменился. По отношению к доллару национальная валюта также остается на прежнем уровне.
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