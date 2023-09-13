Гривня стабильна. Курс валют НБУ
13.09.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 сентября курс гривни по отношению к евро остался на прежнем уровне. По отношению к доллару национальная валюта также остается без изменений.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
- В ОАЭ хотят легализовать азартные игры. Хотя законы ислама их запрещают
- США отменили часть иранских санкций для освобождения пяти заложников за $6 млрд – Reuters
Читайте также
Последние новости
Комментарии