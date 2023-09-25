Гривня стабильна. Курс валют НБУ
25.09.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 сентября курс гривни по отношению к евро почти не изменился. И по отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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