НБУ сократил чистую продажу валюты за неделю на $50 миллионов

Национальный банк сократил чистый объем продажи валюты на $50 миллионов в течение третьей недели сентября, оставляя ее на высоком уровне.

Чистая продажа долларов составила $823,5 миллиона, что все же является вторым по величине показателем этого года.

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По данным регулятора, с 18 по 22 сентября покупка иностранной валюты оставалась незначительной, всего $0,10 миллиона, тогда как объем продаж снизился с $873,1 миллиона до $823,61 миллиона.

На наличном рынке стоимость доллара повысилась примерно на 25 копеек в первые два дня, приблизившись к уровню 38,5 гривень за один доллар, но затем стоимость уменьшилась. В общей сложности по итогам недели он потерял 10 копеек в стоимости и торговался на уровне около 38,15 гривень за один доллар.