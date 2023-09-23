НБУ скоротив чистий продаж валюти за тиждень на $50 мільйонів

Національний банк скоротив чистий обсяг продажу валюти на $50 мільйонів протягом третього тижня вересня, залишаючи його на високому рівні.

Чистий продаж доларів становив $823,5 мільйона, що все ж є другим за величиною показником цього року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За даними регулятора, з 18 до 22 вересня купівля іноземної валюти залишалася незначною, лише $0,10 мільйона, тоді як обсяг продажу зменшився з $873,1 мільйона до $823,61 мільйона.

На готівковому ринку вартість долара підвищилася на приблизно 25 копійок у перші два дні, наблизившись до рівня 38,5 гривень за один долар, але потім вартість зменшилась. Загалом за підсумками тижня він втратив 10 копійок у вартості та торгувався на рівні близько 38,15 гривень за один долар.