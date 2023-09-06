Резерви України скоротилися на $1,35 млрд у серпні
06.09.2023, 13:21
Долар, валюта (Фото: Pexels)
Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом пів року. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги. Про це повідомляє НБУ.
За даними Нацбанку, резерви скоротилися на $1,35 млрд — до $40,39 млрд. З початку року резерви зросли на $11,89 млрд.
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На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,66 млрд, з яких макрофінансова допомога ЄС – $1,63 млрд. Це значно менше, ніж у липні ($4,68 млрд), коли резерви сягнули історичного максимуму у $41,72 млрд.
Крім того, НБУ продав на валютному ринку $2,45 млрд для підтримання балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $380 млн.
- На початку 2022 року Україна мала $29 млрд резервів. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, вони стали зменшуватися до літа та упали до рівня $22 млрд. Після цього завдяки масштабним вливанням валюти з Заходу резерви України почали швидкими темпами відновлюватися і вже в грудні перевищили довоєнний рівень.
- Національний банк повідомив, що його міжнародні резерви у червні 2023 року збільшились майже до $39 млрд. Це історичний рекорд.
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