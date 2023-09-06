Резерви України скоротилися на $1,35 млрд у серпні

Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом пів року. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги. Про це повідомляє НБУ.

За даними Нацбанку, резерви скоротилися на $1,35 млрд — до $40,39 млрд. З початку року резерви зросли на $11,89 млрд.

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На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,66 млрд, з яких макрофінансова допомога ЄС – $1,63 млрд. Це значно менше, ніж у липні ($4,68 млрд), коли резерви сягнули історичного максимуму у $41,72 млрд.

Крім того, НБУ продав на валютному ринку $2,45 млрд для підтримання балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $380 млн.