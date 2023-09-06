Резервы Украины сократились на $1,35 млрд в августе
06.09.2023, 13:21
Доллар, валюта (Фото: Pexels)
Международные резервы Украины в августе 2023 года сократились после роста в течение полугода. Причиной стало сокращение международной помощи. Об этом сообщает НБУ.
По данным Нацбанка, резервы сократились на $1,35 млрд — до $40,39 млрд. С начала года резервы выросли на $11,89 млрд.
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На валютные счета правительства в НБУ поступило $1,66 млрд, из которых макрофинансовая помощь ЕС – $1,63 млрд. Это значительно меньше, чем в июле ($4,68 млрд), когда резервы достигли исторического максимума в $41,72 млрд.
Кроме того, НБУ продал на валютном рынке $2,45 млрд для поддержания баланса. Также Украина уплатила Международному валютному фонду $380 млн.
- В начале 2022 года у Украины было $29 млрд резервов. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, они стали уменьшаться к лету и упали до $22 млрд. После этого благодаря масштабным вливаниям валюты с Запада резервы Украины начали быстрыми темпами восстанавливаться и уже в декабре превысили довоенный уровень.
- Национальный банк сообщил, что его международные резервы в июне 2023 года увеличились почти до $39 млрд. Это исторический рекорд.
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