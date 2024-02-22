Гривня третий день обновляет исторический минимум. Официальный курс
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 февраля курс гривни по отношению к доллару упал еще на 15 коп. и составил 38,6237 грн/$. Относительно евро национальная валюта подешевела на 18 коп. — до 41,7213 грн/евро.
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