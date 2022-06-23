Гривня укрепилась. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 июня курс гривни по отношению к евро вырос на 11 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается без изменений.

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Анна Ишутина

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