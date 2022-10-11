Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
11.10.2022, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 октября курс гривни по отношению к евро вырос на 34 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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