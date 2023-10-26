Гривня укрепилась. Курс валют НБУ
26.10.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 5 копеек — до 36,5312 грн/$. Относительно евро национальная валюта подорожала на 29 копеек – до 38,6171 грн/евро.
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