Гривня укрепилась. Официальный курс валют
09.08.2023, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 августа курс гривни по отношению к евро повысился на 15 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается без изменений.
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