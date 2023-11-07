Гривня укрепилась. Официальный курс валют
07.11.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 копеек до 36,0426/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 1 копейку – 38,7206/евро.
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