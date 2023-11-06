З держслужби звільнилося 5300 осіб із початку року: де найбільше

Протягом січня-вересня 2023 року фактична чисельність працівників держорганів в Україні скоротилася на 5300 осіб. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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За оперативними даними відомства, станом на 1 жовтня у 107 органах державної влади фактично працює 170 500 осіб. Тобто впродовж третього кварталу число держслужбовців зменшилося на 2600 осіб.

За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб. На 1 липня 2023 року в Україні фактично працювало 173 100 держслужбовців.

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З початку року найбільше зменшилася кількість працівників Державної податкової служби (на 2100 осіб), апаратів місцевих та апеляційних судів (на 765 осіб), Держпродспоживслужби (на 731 особи), Держгеокадастру (на 546 осіб) і Держказначейства (на 538 осіб).

Водночас зросла чисельність працівників Пенсійного фонду (на 1500 осіб), Мін’юсту (на 586 осіб) і Бюро економічної безпеки (на 346 осіб).

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Загалом в органах державної влади станом на кінець третього кварталу функціонує (без урахування сектору безпеки й оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, чотири інспекції, чотири комісії, вісім інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом.

Також чиновники працюють у дев'яти державних органах, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцевих державних адміністраціях і шістьох органах судової влади.

Раніше уряд дозволив звільняти державних службовців за станом здоров'я, якщо вони мають право на дострокову пенсію. Постановою Кабінету міністрів від 13 жовтня 2023 року №1085 доповнений порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Йдеться про виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком.

Підставою для звільнення тепер є "медичний висновок про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я".