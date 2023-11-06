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Из госслужбы уволилось 5300 человек с начала года: где больше всего

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 15:08
Из госслужбы уволилось 5300 человек с начала года: где больше всего - Фото
Фото: Depositphotos

В январе-сентябре 2023 года фактическая численность работников госорганов в Україні сократилась на 5300 человек. Об этом сообщило Министерство финансов.

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По оперативным данным ведомства, на 1 октября в 107 органах государственной власти фактически работает 170 500 человек. То есть в течение третьего квартала количество госслужащих уменьшилось на 2600 человек.

За первое полугодие 2023 года фактическая численность чиновников сократилась на 2700 человек. На 1 июля 2023 года в Украине фактически работало 173 100 госслужащих. 

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С начала года больше всего уменьшилось количество работников Государственной налоговой службы (на 2100 человек), аппаратов местных и апелляционных судов (на 765 человек), Госпродпотребслужбы (на 731 человека), Госгеокадастра (на 546 человек) и Госказначейства (на 538 человек).

В то же время, возросла численность работников Пенсионного фонда (на 1500 человек), Минюста (на 586 человек) и Бюро экономической безопасности (на 346 человек).

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В общей сложности в органах государственной власти по состоянию на конец третьего квартала функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат Кабмина и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, четыре инспекции, четыре комиссии, восемь других государственных органов, численность которых устанавливается правительством.

Также чиновники работают в девяти государственных органах, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрациях и шести органах судебной власти.

Ранее правительство разрешило увольнять государственных служащих по состоянию здоровья, если они имеют право на досрочную пенсию. Постановлением Кабинета министров от 13 октября 2023 года №1085 дополнен порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Речь идет об обнаружении несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Основанием для увольнения теперь является "медицинское заключение о невозможности выполнения государственным служащим служебных обязанностей по состоянию здоровья".

  • 6 июля 2023 года чиновникам, депутатам и ученым повысили пенсии.
  • 25 августа Кабмин повысил зарплаты бюджетникам на территориях активных и возможных боевых действий. В период действия военного положения им установили надбавку в размере 50-100% должностного оклада.
Вера Касиян
Минфинчиновникигосслужащие
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