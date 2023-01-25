Гривня выросла в цене. Курс валют НБУ
25.01.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 25 января курс гривни по отношению к евро вырос на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
- Офис президента предлагает запретить покупку сигарет и алкоголя за наличные деньги
- Шмыгаль объявил о запуске финансового "Рамштайна"
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии