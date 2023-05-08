Гривня выросла в цене. Курс валют НБУ
08.05.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 мая курс гривни по отношению к евро увеличился на 23 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Минфин США подозревает Binance в помощи россиянам обходить санкции. Криптобиржа – отрицает
- Крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock будет сопровождать Фонд развития Украины
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии