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Гутерриш попросил Путина продлить зерновую сделку в обмен на доступ РФ к SWIFT – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 11:25
Гутерриш попросил Путина продлить зерновую сделку в обмен на доступ РФ к SWIFT – Reuters - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение на несколько месяцев, чтобы дать время Евросоюзу подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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11 июля Гутерриш направил Путину письмо, в котором пообещал дальнейшее содействие российскому экспорту продовольствия и удобрений в обмен на продолжение поставок украинского зерна по Черному морю, заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не сообщил подробностей, но добавил, что Гутерриш взаимодействует со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

В начале июля стало известно, что в ЕС обсуждают уступку России ради сохранения зернового коридора. План обсуждался на саммите в Брюсселе. Инициативу восприняли как "наименее худшую".

Для продления зернового соглашения РФ выдвинула пять требований: подключение Россельхозбанка к SWIFT, отмена санкций на поставку запчастей для сельхозтехники, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", отмена санкций против транспортировки и страхования российских сельхозгрузов и разморозку активов.

Инициатива о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" заканчивается 17 июля. Угрозы Кремля не продлить зерновую сделку на этот раз выглядят более серьезными, чем ранее.

В Одессе загружают последние два судна в рамках Черноморской зерновой инициативы, новых нет из-за отказа России проводить инспекции судов "на вход".

Последние суда из порта Черноморска отправили на прошлой неделе, а порт "Южный" не работает более двух месяцев, потому что россияне "вычеркивают" все направляющиеся к нему суда.

С 26 июня россияне вообще перестали проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. Поэтому в территориальных водах Турции заблокировано 29 судов, которые могли бы вывезти из Украины более 1,4 млн тонн аграрной продукции.

С начала июля из черноморских портов вышло всего шесть судов с 215 000 тонн агропродукции.

Вера Касиян
Антониу ГутерришООНвладимир путинзерноSWIFTзерновой коридор
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