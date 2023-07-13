Гутерріш попросив Путіна продовжити зернову угоду в обмін на доступ РФ до SWIFT – Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну продовжити зернову угоду на кілька місяців, щоб дати час Євросоюзу підключити дочірню компанію Россєльхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це із посиланням на джерела пише Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

11 липня Гутерріш надіслав Путіну листа, в якому пообіцяв подальше сприяння російському експорту продовольства та добрив в обмін на продовження постачання українського зерна Чорним морем, заявив журналістам офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Він не повідомив подробиць, але додав, що Гутерріш взаємодіє з усіма відповідними сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

На початку липня стало відомо, що в ЄС обговорюють поступку Росії задля збереження зернового коридору. План обговорювався на саміті у Брюсселі. Ініціативу сприйняли як "найменш гіршу".

Для продовження зернової угоди РФ висунула п'ять вимог: підключення Россєльхозбанку до SWIFT, скасування санкцій на постачання запчастин для сільгосптехніки, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", скасування санкцій проти транспортування та страхування російських сільгоспвантажів та розморожування активів.

Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" закінчується 17 липня. Погрози Кремля не продовжити зернову угоду цього разу серйозніші, ніж раніше.

В Одесі завантажують останні два судна в рамках Чорноморської зернової ініціативи, нових немає через відмову Росії проводити інспекції суден "на вхід".

Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня, а порт "Південний" не працює понад два місяці, тому що росіяни "викреслюють" всі судна, що прямують до нього.

З 26 червня росіяни взагалі перестали проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. Тому в територіальних водах Туреччини заблоковано 29 суден, які могли б вивезти з України понад 1,4 млн тонн аграрної продукції.

З початку липня з чорноморських портів вийшло лише шість суден із 215 000 тонн агропродукції.