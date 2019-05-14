Хакеры ограбили банк Ахметова

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство, в рамках которого установлено, что "с 19 по 25 января 2019 года неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы АО Первый украинский международный банк (ПУМБ), что привело к подделке информации, и причинило значительный ущерб банковскому учреждению". Об этом сообщает Finbalance.

В ходе следствия получены доказательства того, что "в период с 19 по 25 января 2019 года, клиент по карточному счету, используя мобильное приложение системы ПУМБ-онлайн, осуществил большое количество операций по пополнению разных номеров телефонов оператора связи Киевстар, что стало причиной несанкционированного овердрафта по карточному счету на общую сумму 172 100 грн".

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Учитывая это, суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к документам, которые находятся в АО Киевстар и касаются ряда телефонных номеров. По заключению полиции, "есть все основания считать, что эти номера мобильных телефонов могли использоваться во время совершения уголовных преступлений, для дальнейшего вывода похищенных денег и их обналичивании, а также при общении соучастниками преступлений между собой".

Также суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к документам ПУМБ, касающимся нескольких его клиентов, и лиц, "которые были разработчиками мобильного приложения системы ПУМБ-онлайн".

Ранее сообщалось, что ПУМБ в 2018 году получил чистую прибыль в размере 2 млрд грн, что в 2,85 раза превышает результат 2017 года. Но деньги не планируют выплачивать акционерам.