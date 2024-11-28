Хакеры ограбили Центральный банк Уганды

Фото: depositphotos.com

Хакеры взломали системы киберзащиты Центрального банка Уганды и похитили с его счетов 62 млрд шиллингов ($17 млн). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Нападение на Банк Уганды было совершено группой, известной как Waste, базирующейся в Юго-Восточной Азии, сообщила местная газета со ссылкой на свои источники. Издание также указало, что банку удалось вернуть около 37 млрд шиллингов из похищенной суммы.

По версии другой местной газеты, Центробанк был ограблен еще в сентябре, а деньги были тайно выведены на два счета в Японии и Великобритании.

Также сообщается, что соучастниками преступления могут быть сотрудники Центробанка. В ходе расследования были допрошены несколько служащих Центрального банка и Министерства финансов.