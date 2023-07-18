Харьков выкупил взятый у российского банка многомиллионный кредит на парк с аттракционами
Харьковский городской совет выкупил кредит, взятый 12 лет назад на реконструкцию Центрального парка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"У нас был очень тяжелый кредит, взятый в российском банке (который потом был переведен в украинский и выставлен на торги) под строительство Центрального парка. Что было залогом: Харьковский метрополитен, здание муниципалитета, здание Дворца спорта, здание БТИ, ледовая арена и другие помещение. И это было очень рискованно", – цитирует Терехова пресс-служба горсовета.
Терехов подчеркнул, что Харьковский городской совет выполнил все свои долговые обязательства. Ему удалось приобрести кредитные обязательства за 78% номинальной стоимости.
По словам мэра, благодаря этому Харькову удалось сэкономить 300 млн грн бюджетных средств.
Кредитный договор в июне 2011 года с Проминвестбанком - "дочкой" российского Внешэкономбанка – заключил тогдашний мэр Геннадий Кернес. Кредит составил 12,5 млн евро.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 мая 2023 года выставил на торги кредит с парком аттракционов и более 60 000 кв. м недвижимости в Харькове в залоге. В лот входили право требования по кредитному договору с КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького".
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