Харьков выкупил взятый у российского банка многомиллионный кредит на парк с аттракционами

Харьковский городской совет выкупил кредит, взятый 12 лет назад на реконструкцию Центрального парка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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"У нас был очень тяжелый кредит, взятый в российском банке (который потом был переведен в украинский и выставлен на торги) под строительство Центрального парка. Что было залогом: Харьковский метрополитен, здание муниципалитета, здание Дворца спорта, здание БТИ, ледовая арена и другие помещение. И это было очень рискованно", – цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Терехов подчеркнул, что Харьковский городской совет выполнил все свои долговые обязательства. Ему удалось приобрести кредитные обязательства за 78% номинальной стоимости.

По словам мэра, благодаря этому Харькову удалось сэкономить 300 млн грн бюджетных средств.

Кредитный договор в июне 2011 года с Проминвестбанком - "дочкой" российского Внешэкономбанка – заключил тогдашний мэр Геннадий Кернес. Кредит составил 12,5 млн евро.