Харків викупив взятий в російського банку багатомільйонний кредит на парк з атракціонами

Харківська міська рада викупила кредит, який брала 12 років тому на реконструкцію Центрального парку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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"Ми мали дуже важкий кредит, який взяли у російському банку (який потім був переведений в український і виставлений на торги) під будівництво Центрального парку. Що було заставою: Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту, будівля БТІ, льодова арена та інші приміщення. І це було дуже ризиковано", – цитує Терехова пресслужба міськради.

Терехов наголосив, що Харківська міська рада виконала всі свої боргові зобов'язання. Їй вдалося придбати кредитні зобов'язання за 78% від номінальної вартості.

За словами міського голови, завдяки цьому Харкову вдалося заощадити 300 млн грн бюджетних коштів.

Кредитний договір у червні 2011 року з Промінвестбанком - "дочкою" російського Внєшекономбанку – уклав тодішній міський голова Геннадій Кернес. Кредит становив 12,5 млн євро.