"Идеальный объект для приватизации". Государство готовит PINbank к продаже

Глава Фонда госимущества рассказал, что именно планируют сделать с национализированным банком Евгения Гинера

Фото: polomap.ua

Фонд государственного имущества начал готовить национализированный PINbank к приватизации, рассказал глава ФГИ Виталий Коваль в интервью Forbes.

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В феврале Коваль в интервью LIGA.net сказал, что банк не стоит на приватизацию, но теперь планы изменились.

"Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там – качественный и проукраински настроенный. У этого банка нет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации", — сказал глава ФГИ.

По словам Коваля, в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет и через несколько месяцев его планируют выставить на продажу.

"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче в Укрпошту или кому-то другому, мы это решение выполним. Дай Бог успеха этому банку в другой роли. [Но] пока идем в направлении приватизации", — сказал Коваль.