"Идеальный объект для приватизации". Государство готовит PINbank к продаже
Фонд государственного имущества начал готовить национализированный PINbank к приватизации, рассказал глава ФГИ Виталий Коваль в интервью Forbes.
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В феврале Коваль в интервью LIGA.net сказал, что банк не стоит на приватизацию, но теперь планы изменились.
"Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там – качественный и проукраински настроенный. У этого банка нет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации", — сказал глава ФГИ.
По словам Коваля, в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет и через несколько месяцев его планируют выставить на продажу.
"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче в Укрпошту или кому-то другому, мы это решение выполним. Дай Бог успеха этому банку в другой роли. [Но] пока идем в направлении приватизации", — сказал Коваль.
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- Укрпошта хочет, чтобы национализированный PINBank отдали ей для создания почтового банка, но в июле 2023 года первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала, что регулятор выступает за ликвидацию банка. НБУ категорически против создания на его основе почтового банка, потому что "это может очень серьезно пошатнуть финансовую стабильность".