"Ідеальний об'єкт для приватизації". Держава готує PINbank до продажу

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Фонд державного майна почав готувати націоналізований PINbank до приватизації, розказав голова ФДМ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes.

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У лютому Коваль в інтерв'ю LIGA.net казав, що банк не стоїть на приватизацію, але тепер плани змінилися.

"Переданий нам актив стабілізовано. Сьогоднішній менеджмент там – якісний і проукраїнськи налаштований. Цей банк не має критичного кредитного портфеля, він маленький, дуже зручний банк, який ідеально підходить для приватизації", – сказав голова ФДМ.

За словами Коваля, в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада і через кілька місяців його планують виставити на продаж.

"Готуємо до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу до Укрпошти чи комусь іншому, ми це рішення виконаємо. Дай Боже успіху цьому банку в іншій ролі. [Але] поки що йдемо в напрямку приватизації", – сказав Коваль.