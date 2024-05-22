"Ідеальний об'єкт для приватизації". Держава готує PINbank до продажу
Фонд державного майна почав готувати націоналізований PINbank до приватизації, розказав голова ФДМ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes.
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У лютому Коваль в інтерв'ю LIGA.net казав, що банк не стоїть на приватизацію, але тепер плани змінилися.
"Переданий нам актив стабілізовано. Сьогоднішній менеджмент там – якісний і проукраїнськи налаштований. Цей банк не має критичного кредитного портфеля, він маленький, дуже зручний банк, який ідеально підходить для приватизації", – сказав голова ФДМ.
За словами Коваля, в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада і через кілька місяців його планують виставити на продаж.
"Готуємо до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу до Укрпошти чи комусь іншому, ми це рішення виконаємо. Дай Боже успіху цьому банку в іншій ролі. [Але] поки що йдемо в напрямку приватизації", – сказав Коваль.
- 27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина у вигляді 20 444 834 простих іменних акцій PINbank, що становить 88,890583% статутного капіталу.
- 18 січня 2024 року банк отримав від Національного депозитарію оновлений реєстр акціонерів, відповідно до якого власником акцій тепер є держава в особі Фонду держмайна.
- Міноритаріями банку є громадяни України Олександр Шандрук (5,16%), Олег Колесник (4,52%), Микола Погрібняк (0,57%), Андрій Гаркуша (0,57%) та громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,30%).
- Укрпошта хоче, щоб націоналізований PINBank віддали їй для створення поштового банку, але у липні 2023 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що регулятор виступає за ліквідацію банку. НБУ категорично проти створення на його основі поштового банку, бо "це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність".