Идея Банк не продается. Dragon Capital и Getin Holding разорвали договор

Dragon Capital и Getin Holding S.A.вышли из договора по продаже украинского Идея Банка. Об этом пишет FinClub со ссылкой на сообщение польской компании Getin Holding.

Согласно сообщению, на 25 июня условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Idea Bank разорвано в связи тем, что продавец и покупатель "не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка Украина".

Продавцами Идея Банк выступали Getin Holding SA и Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр), покупателями - ООО "Новый Украинский Фонд" (Сент-Хелиер, Джерси) и физическое лицо, а также ООО Dragon Capital (Киев, Украина) в качестве брокера. Предварительное соглашение было подписано 20 декабря 2019 года.

Отмечается также, что Getin Holding не получил никакой информации об утверждении соглашения Национальным банком, что "было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банк".

В результате, автоматически прекращается соглашение о продаже ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service).

В октябре прошлого года сообщалось, что польский холдинг подписал с неназванным инвестфондом соглашение, согласно которому фонд выкупит до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО " Нью Финанс Сервис " со штаб-квартирой в Киеве.

Нью Финанс Сервис со штаб-квартирой в Киеве. В конце декабря 2019 года сообщалось, что польская компания Getin Holding S.A. и Dragon Capital в ближайшее время могут закрыть сделку о продаже Идея Банк. Согласно договору об условиях продажи, цена акций Идея Банк Украина составляет в эквиваленте 1,368 млрд грн (около $58 млн).

15 января 2020 года АМКУ разрешил Dragon Capital купить Идея Банк.

Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия). Его крупнейшим бенефициаром является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 мая 2020 года составлял 730,7 млн грн (более $27 млн ).



Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии В составвходят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия). Его крупнейшим бенефициаром является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 мая 2020 года составлялмлн грн (более).- одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала