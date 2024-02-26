Иностранная валюта в банках дешевеет

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В понедельник, 26 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 12 коп. и составляет 38,1 грн. Курс продаж опустился на 9 коп. до 38,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн. Для продажи минимальный курс – 38,55 грн, максимальный – 38,9 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 11 коп. и составляет – 41,21 грн. Курс продаж уменьшился на 5 коп. до 42,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,4 грн, максимальный – 41,45 грн. Для продажи минимальный курс – 41,85 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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