Іноземна валюта в банках дешевшає

Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ

У понеділок, 26 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 12 коп. і складає 38,1 грн. Курс продажу опустився на 9 коп. до 38,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,6 грн, максимальний – 38,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,55 грн, максимальний – 38,9 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 11 коп. і складає – 41,21 грн. Курс продажу зменшився на 5 коп. до 42,05 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,4 грн, максимальний – 41,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,85 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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